Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Silberner PKW flüchtet nach Unfall

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, um 22:10 Uhr prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Gernotstraße frontal gegen einen geparkten PKW und schob diesen auf ein weiteres in der Gartenstraße abgestelltes Auto. Laut Zeugenaussagen wurde das unfallverursachende Fahrzeug zurückgesetzt und flüchtete dann mit überhöhter Geschwindigkeit über die Gartenstraße in Richtung Kaiser-Heinrich-Platz. An beiden PKW entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Die Polizei Worms sucht nach einem silbernen PKW, der im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt sein müsste. Hinweise bitte an 06241/852-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell