POL-PDWO: Riskante Fahrt in Ilbesheim

Ilbesheim (ots) - Während der Bestreifung ist den Polizeibeamten in Ilbesheim am Freitag, den 22.12.2017, um 15:20 Uhr ein PKW, Alfa Romeo, ohne gültige Zulassung aufgefallen. Als ihm bei der Nachfahrt Anhaltezeichen gegeben wurden, beschleunigte der Fahrer stark und versuchte zu flüchten. Hierbei war er deutlich zu schnell und hat mehreren Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt genommen. Anschließend hatte er an einer Böschung aufgrund des Gefälles mit dem Fahrzeug abgehoben und die Front des Fahrzeugs beim Aufsetzen beschädigt. Er war weiter über einen Feldweg und einen Acker gefahren, in dem er dann stecken geblieben war. Der Fahrer flüchtete. Im Fahrzeug befanden sich noch eine Mutter mit zwei Kindern, darunter ein einjähriges, die ohne erforderliche Kindersitze befördert wurden. Es wird gegen den noch unbekannten Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und weiteren Straftaten ermittelt. Der Fahrer war männlich, ca. 40 Jahre, ca. 180cm groß, hatte ein osteuropäisches Aussehen, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Wer kann Hinweise auf den Fahrer geben? Wer ist durch die Fahrweise gefährdet worden? Hinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

