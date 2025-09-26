PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 12-Jähriger aus Welschbillig vermisst

Schweich (ots)

Am Dienstag, 23. September, verließ der 12-Jährige Marlon C. gegen 15 Uhr die Jugendhilfeeinrichtung in Welschbillig, in der er aktuell untergebracht ist. Am Donnerstag, 25. September, kam er gegen 15 Uhr kurz zurück, suchte jedoch kurze Zeit später erneut das Weite. Der Jugendliche hat auch Bezüge nach Bitburg und nach Dortmund, könnte sich also dort aufhalten oder auf dem Weg dorthin sein.

Marlon C. ist 1,55 m groß, schlank und hat dunkelblonde kurze Haare. Welche Kleidung er trägt, ist nicht bekannt.

Ein Foto des Jugendlichen findet sich auf unserer Fahndungsseite: https://s.rlp.de/Mhohf1Y

Wer hat Marlon C. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter 06502 915710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 13:14

    POL-PPTR: Erstmeldung: Verdacht eines Raubes auf Antiquitätenladen

    Trier, Pallien (ots) - Heute, am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr, überfiel nach derzeitigem Kenntnisstand ein bislang unbekannter Täter ein Antiquitätengeschäft in der Bitburger Straße und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,90 m groß, schmal, schwarz gekleidet, sprach Trierer Dialekt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. - Wer ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 08:42

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 40. KW

    Trier (ots) - An folgendem Standort misst die Polizei in der 40. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 29. September: B51 Masholder; B50, Longkamp; L55 Zeltingen-Rachtig; L54 Wengerohr; B53 Ehrang; A60, Prüm; A64 Pfalzel Dienstag, 30. September: B50 Altrich; L47 Wehlen, A1 Mehring; B51 Aach Mittwoch, 1. Oktober: L57 Ürzig, B51 Bitburg; K134 Konz Donnerstag, 2. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren