Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Wohnung mit Zufallsfund von Betäubungsmitteln

Trier (ots)

Bereits am Freitag, den 12. Januar, gegen 12:12 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pluwiger Straße in Trier ein.

Die Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstür Zutritt zur Wohnung. Durch die deutlich wahrnehmbaren Geräusche informierten Zeugen zeitnah die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter nicht mehr vor Ort.

Bei Begehung des Tatortes fand die Polizei diverse Betäubungsmittel in der Wohnung der Geschädigten und stellte diese sicher.

Die beiden unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Zwei Männer, beide mit Schal vermummt, schwarz gekleidet, eine Person führte einen Rucksack, die zweite Person eine große Reisetasche bei sich.

Die Polizei fragt:

Wer hat die beiden Täter gesehen und kann sachdienliche Hinweise zu den Personen und deren Aufenthaltsort geben?

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651/97792290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell