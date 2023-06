POL-PPTR: Verdacht des Tötungsdelikts - Polizei durchsucht Waldgebiete nach Leichnam

Bernkastel-Kues (ots) - Am Donnerstag, dem 08.06.2023, kam es gegen 22:10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Bernkastel-Kues, in der Straße "Auf der Schifferei", zu einem Brand. Hierbei geriet ein Stapel Kartons im Erdgeschoss des Gebäudes in Brand, welcher durch einen Bewohner des Hauses eigenständig gelöscht werden konnte. Dieser wurde durch die Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam. In Folge musste derjenige mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das ...

