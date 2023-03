Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Einfamilienhaus

Wasserliesch (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Römerstraße in Wasserliesch nutzten bisher unbekannte Täter, um einzubrechen.

In der Zeit von Freitag, 3. März, 17 Uhr, bis zur Entdeckung der Tat am Montag, 6. März, 19:30 Uhr, drangen die Einbrecher über die rückwärtig gelegene Balkontür in der Gebäude ein. Hierzu hebelten sie die Tür auf.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/97792290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell