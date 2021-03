Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kripo ermittelt wegen illegaler Betäubungsmittel

Trier (ots)

Nach dem Auffinden einer weitestgehend abgeernteten illegalen Cannabis-Plantage im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Dezember 2020 ermitteln Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Trier unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen zu den Betreibern der Anlage führten die Beamten zu einem vornehmlich in Nordrhein-Westfalen ansässigen tatverdächtigen Personenkreis. Seit den Morgenstunden durchsuchen Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hamburg mehrere Objekte in Leverkusen, Monheim/Rhein, Krefeld und Hamburg. Eine Person wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell