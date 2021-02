Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchte Einbrüche in Trier - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Zwischen dem 11. Und 18. Februar versuchten unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Trierer Adastraße zu erlangen.

In der Nacht von Mittwoch dem 17. Februar zu Donnerstag, dem 18. Februar, gegen 2:30 Uhr, brach ein Unbekannter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße auf und durchsuchte die Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. Der Tatverdächtige fiel Anwohnern zuvor auf, da er an mehreren Wohnungen klingelte. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, schlanke Statur, bekleidet mit Kapuzenpullover und khakifarbener Jacke. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell