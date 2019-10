POL-PPTR: Polizeihauptkommissar Fechir in den Ruhestand versetzt

Polizeipräsidium Trier

Nach über 40 Jahren im öffentlichen Dienst wurde Polizeihauptkommissar Andreas Fechir von der Polizeiwache Trier-Innenstadt in den Ruhestand versetzt. Der Beamte war am 2. Juli 1979 in den damaligen Bundesgrenzschutz eingestellt und am 1. August 1987 zur Landespolizei Rheinland-Pfalz versetzt worden, wo er zunächst in Remagen und dann in Wittlich Dienst verrichtete. Am 1. Juni 1993 folge die Versetzung zur Polizeiinspektion Trier, wo er als Schichtdienstbeamter im Einzeldienst eingesetzt wurde. Seit dem 22. Oktober 2008 verrichtete Polizeihauptkommissar Fechir seinen Dienst als Sachbearbeiter bei der Polizeiwache Innenstadt, die zur Polizeiinspektion Trier gehört. Polizeipräsident Rudolg Berg verabschiedete den Beamten im Rahmen einer Feierstunde und dankte ihm für seine langjährige Tätigkeit als Polizeibeamter. Dem Dank schloss sich Gesamtpersonalratsvorsitzender Peter Kretz an.

