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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tawern (ots)

Am 17.07.2026 kam es in der Straße "Luxemburger Ring in 54456 Tawern", im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr - 11:30 Uhr, zu einem versuchten Einbruchsdelikt. Hierbei näherte sich ein unbekannter Täter über die Rückseite des Einfamilienhauses der Hausnummer 26 an. Anschließend wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und es wurde sich Zutritt zum Objekt verschafft. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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