Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brennender Mülleimer im Park-Jugendliche flüchten

Birkenfeld (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Montag, den 01.07.2024 gegen 19:43 Uhr brannte auf dem Schotterweg zwischen der Wilhelm-Dröscher-Straße und Auf Ellenborn ein Mülleimer. Dieser wurde von zwei bislang unbekannten Personen mutwillig in Brand gesetzt. Die beiden Personen wurden bei der Tat beobachtet und wie folgt beschrieben: 1.Person (männlich, ca. 10 Jahre alt, kurze blonde Haare, trug eine Brille und helle Kleidung, war auf einem Fahrrad unterwegs) 2. Person: (weiblich,ca. 14 Jahre alt, schlank, lange dunkle Haare (Mittelscheitel), trug einen dunklen Hoodie und lange Schlagjeans, führte ebenfalls ein Fahrrad mit). Die beiden flüchteten anschließend in Richtung Vor Klopp. Nur durch das beherzte Einschreiten der Zeugin, die den Brand mittels Gießkanne löschte, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (PI Birkenfeld 06782-9910)

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell