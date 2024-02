POL-PDTR: Verkehrsgefährdung

Trier (ots) - In der Zeit zwischen dem 19.02.2024 und 25.02.2024 wurden in mehreren Fällen durch bislang unbekannte Täter aus unverschlossenen Pkw Bargeld und Alltagsgegenstände entwendet. Dabei wurde stets die Situation ausgenutzt, dass die Fahrzeuge nicht verriegelt waren. Es konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Alle Tatorte lagen in den Stadtteilen Trier-Quint und Trier-Ehrang. Die Polizei weist ...

