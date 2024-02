Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Graffitis an der Bushaltestelle und an der Grillhütte in Fohren-Linden

55777 Fohren-Linden (ots)

Am 14.02.2024 wurden im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr mehrere Graffitis in Fohren-Linden gesprüht. Bisher unbekannte Täter hinterließen ihre Schmierereien am Wartehäuschen an der Bushaltestelle sowie an der Grillhütte neben dem Bürgerhaus. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Baumholder zu melden.

