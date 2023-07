POL-PDTR: Motorhaube mutwillig zerkratzt

Hoppstädten-Weiersbach (ots) - In der Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach mussten am Montag, 04.07.2023, zwei Hunde nach der Aufnahme von Nahrung im Bereich "Am Flugplatz/Hundeschule" tierärztlich behandelt werden. Bei dem Essen dürfte es sich um vergiftetes Dönerfleisch gehandelt haben, welches durch bislang unbekannte Täter ausgelegt wurde. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Birkenfeld. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier PI Birkenfeld Telefon: ...

