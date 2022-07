POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW auf Parkplatz

Trier-Ruwer (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde in Trier Ruwer mehrere Häuser sowie der Schulhof der Grundschule in der Franz-Altenhof-Straße durch Farbsprühereien beschmiert. Hierdurch kam es zu erheblichem Schaden, da die Farbe aufwendig entfernt werden muss. Zeugen die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen. ...

