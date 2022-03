Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gemarkung Büdlich (ots)

Am Dienstag, den 15.03.2022, um 10:35 Uhr ereignete sich an der Kreuzung L 148/L 150, im Bereich der Gemarkung Büdlich, ein Verkehrsunfall bei dem ein 69 Jähriger Mann verletzt wurde. Ein 58 Jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw zum Unfallzeitpunkt die L 148 von Bescheid kommend in Richtung Trittenheim. Im Kreuzungsbereich L148/L150 missachtete dieser Pkw-Fahrer die Vorfahrt des von rechts, aus Richtung Thalfang, auf der L 150, kommenden 69 Jährigen Autofahrers. In der Folge kam es dann im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der verletzte Pkw-Fahrer wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht, wo er vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der Streckenabschnitt für rund eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz vor Ort befanden sich 18 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Thalfang, Büdlich und Heidenburg, 10 Kräfte der Straßenmeisterei Thalfang, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und eine Streife der Polizeiinspektion Morbach.

