Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Osburg (ots)

Am 25.09.2021 gegen 11:00 Uhr kam es in Osburg, Bergstraße 5 in Höhe der dortigen Bäckerei zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken beschädigte der Unfallverursacher mit seinem PKW einen anderen geparkten PKW und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 erbeten.

