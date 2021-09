Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, 09.09.2021, kam es in der Zeit von 10:50 Uhr bis 11:20 Uhr in der Saarstraße in Hermeskeil auf dem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte der Unfallverursacher beim rückwärts Ausparken einen anderen geparkten PKW an dessen hinterem Stoßfänger. Im Anschluss daran entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Fremdschaden beträgt ca. 2500,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell