Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fenster

Merzkirchen (ots)

Am 31.03.2021 kam es in der Zeit von 12:00-20:15 Uhr in Merzkirchen-Körrig in der Trierer Straße zu einer Sachbeschädigung eines Fensters. Durch unbekannte Täter wurde vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands gegen ein Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen. Hierbei riss die Glasscheibe ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800EUR.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell