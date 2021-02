Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW beschädigt, Verursacher flüchtig

Schweich (ots)

Am Mittwoch, den 10.02.2021, zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr, wurde ein schwarzer Skoda Octavia, welcher am Fahrbahnrand des geteerten Feldweges zwischen Osburg und Riveris geparkt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der (die) Unfallverursacher(in) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/9157-0

