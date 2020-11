Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Eingeschlagene Glasscheibe am Busbahnhof in Thalfang

ThalfangThalfang (ots)

Am Abend des 21. Novembers 2020 wurde durch bisher unbekannte Täter in Thalfang am Busbahnhof eine Glasscheibe eines dortigen Bushäuschen eingeschlagen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Wer hat Personen am Abend des 21. Novembers am Busbahnhof gesehen und kann helfen den Tatzeitraum einzugrenzen? Hinweise nimmt die Polizei in Morbach unter der Rufnummer 06533/93740 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Ansprechpartner: PK Berg



Telefon: 06533/93740



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

