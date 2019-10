Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Schuhgeschäft

Morbach (ots)

Am Freitag, dem 04.10.2019, 14:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter, aus dem Ladengeschäft Schuhmaxx in Morbach, ein Paar Herren-Turnschuhe.

Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung des Wasgau-Marktes in Morbach, wo er von einem Mitarbeiter des Schuhmaxx gestellt werden konnte. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Hiernach flüchtete der Täter erneut in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt: Wer hat sich zu dem oben genannten Zeitpunkt am Wasgau-Markt befunden und diesen Vorgang beobachtet?

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.

