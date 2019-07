Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verlust einer hochwertigen Armbanduhr

Trier (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019, fuhr der Geschädigte mit seinem Fahrrad auf dem Radweg im Bereich der Villa Keller in Saarburg. Anlässlich einer notwendigen Reparatur an seinem Fahrrad legte er seine hochwertige Armbanduhr des Herstellers IWC Hau Analog LB, Modell Spitfire Mark XVI auf einer Mauer ab und vergaß diese im Anschluss an die Reparatur dort. Die Armbanduhr hat ein kupferfarbenes Gehäuse und ein organgefarbenes Band. Die Polizei Saarburg bittet um Ihre Mithilfe.

