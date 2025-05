Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Ellscheid, Sportplatz (ots)

Am Donnerstagabend, dem 29. Mai 2025, kam es im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr am Sportplatz in Ellscheid zu einem Diebstahl von Fahrzeugkennzeichen. Unbekannte Täter entwendeten die vorderen Schilder von zwei geparkten Pkw. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Audi sowie einen schwarzen Hyundai. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Täterseite machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

