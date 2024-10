Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachschaden durch Verkehrsunfalllfucht

Wittlich (ots)

Der Fahrer eines dunklen Mercedes 204 X parkte im Zeitraum 06.10.2024, 12:30 Uhr bis 07.10.2024, 11:20 Uhr auf dem neben dem Billard Café in Wittlich befindlichen Parkplatz in der Kurfürstenstraße, Hausnummer 49. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der PKW Kratzer am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite auf. Eine oder ein unbekannte Fahrer/-in eines Fahrzeugs kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.

