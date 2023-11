Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneute Sachbeschädigung durch Graffiti

Daun (ots)

Wie in den vergangenen Wochen bereits mehrfach berichtet, treiben Graffiti-Sprayer in Daun ihr Unwesen.

Am Vortag bereits wurde hierüber durch die Polizei berichtet: Erneut wurden im Zeitraum 08.11.2023 bis 09.11.2023 das Gelände und Gebäude der Realschule in Daun in der Schulstraße mit Graffiti besprüht. Im Zeitraum 07.11.2023 bis 09.11.2023 wurden zudem im Bereich der Schweizstraße in Daun Graffiti an einem Einfamilienhaus aufgebracht.

Nun wurde festgestellt, dass im Zeitraum 09.11.2023 bis 10.11.2023 sich erneut bisher unbekannte Personen zum Gelände und Gebäude des TMG in Daun begeben hatten. Hier sprühten sie nun ebenfalls Graffiti auf.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell