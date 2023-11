POL-PDWIL: mutwillige Sachbeschädigung an Fahrzeug, Hintergrund vermutlich Beziehungsstreit

Bernkastel-Kues (ots) - Pressemeldung Am 03.11.2023, gegen 13:30 Uhr wurden durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Heckenpflanzen entlang eines Fußwegs in der Planterre in Bernkastel-Kues entzündet. Dabei verbrannten an zwei verschiedenen Brandorten mehrere Heckenpflanzen auf einer Länge von ca. 15 Metern. Der Brand musste durch die Freiwillige Feuerwehr Kues gelöscht werden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer: 06531/95270 um sachdienliche Hinweise. ...

