Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Gerolstein (ots)

Am 07.08.2023 noch kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein einen 17-jährigen Jugendlichen aus dem Bereich der VG Gerolstein, welcher als Jugendlicher unter 18 Jahren nikotinhaltige Tabakerzeugnisse besaß und konsumierte. Diese wurden sichergestellt, es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am 08.08.2023 gegen 17:30 Uhr nun begab sich gleicher 17-Jähriger in ein Lebensmittelgeschäft in der Brunnenstraße in Gerolstein und entwendete mehrere Dosen Red Bull, sowie mehrere Süßwaren.

Er wurde bei der Tat durch die Angestellten des Geschäftes ertappt und angesprochen. Im Anschluss wurden die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein verständigt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die entwendeten Gegenstände wurden dem Markt zurückgegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell