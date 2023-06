Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer von Kleinkraftrad wird bei Unfall schwerverletzt.

Nimsreuland (ots)

Am 06.06.2023, nachmittags befuhr ein 16-jähriger junger Mann mit seinem Kleinkraftrad die L 5 kommend aus Richtung Schönecken in Richtung Lasel. Auf Höhe der Ortschaft Nimsreuland kommt er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert leicht die dortige Schutzplanke und stürzt anschließend über die Schutzplanke hinweg in eine darunter liegende Grünfläche. Sein Kleinkraft rollte weiter an der Schutzplanke entlang und kam einige Meter hinter Unfallstelle zum Stillstand. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde schwerverletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettung des verletzten Fahrers wurde die Straße zunächst für ca. 30 Minuten voll gesperrt und anschließend wurde der Verkehr einseitig bis zur Räumung der Unfallstelle, einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte ca. 1000 Euro betragen

Im Einsatz waren das DRK mit Notarzt, der Rettungshubschrauber und die Polizei Prüm.

