POL-PDWIL: Waldbrand Nähe Hallschlag

Lauperath / Scheidchen (ots) - Am Samstag, den 23.07.2022, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es innerhalb der Ortslage Lauperath, Ortsteil Scheidchen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Vorbeifahren die rechte Fahrzeugseite an dem in der Gartenstraße parkenden weißen Audi Kombi. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacher um ein landwirtschaftliches Fahrzeug, welches die Gartenstraße in Richtung der K ...

