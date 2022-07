Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Rathaus Hillesheim

Hillesheim (ots)

In den vergangenen Tagen, vermutlich am vergangenen Wochenende wurden durch bisher unbekannte Täter zwei Schilder am Rathaus in Hillesheim durch unbekannte Täter mittels Permanentmarker beschriftet bzw. bemalt.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

