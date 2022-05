POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Vitelliuspark - Zeugen gesucht!

Daun (ots) - Am 14.05.2022 zwischen 17:00 Uhr und 23:51 Uhr brachen bisher unbekannte Täter durch Einschlagen der Seitenscheibe einen im Bereich des Parkplatzes in der Maarstraße in Daun abgestellten Personenkraftwagens auf und entwendeten diverse Gegenstände aus dem Fahrzeug. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 006592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

