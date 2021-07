Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW mutwillig zerkratzt

Zeltingen-Rachtig (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 15.07.2021 bis Freitag, den 16.07.2021 wurde oberhalb des Friedhofes in Zeltingen-Rachtig, ein abgestellter PKW BMW 218d Grand Tourer, mutwillig beschädigt. An dem Wagen wurde die Beifahrerseite vorsätzlich verkratzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues Im Viertheil 22 54470 Bernkastel-Kues Telefon: 06531 9527-0 Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell