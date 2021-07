Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

L 70, Nohn-Bongard (ots)

Ereignis: Unfallflucht

Ort: Nohn Richtung Bongard, L 70

Zeit: 14.07.21, 19.00 h

Am Mittwochabend befuhr ein Pkw-Fahrer die L 70 von Nohn kommend in Richtung. Bongard. Vor einer Rechtskurve kam ihm ein Fahrzeug auf seiner Seite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Pkw-Fahrer nach rechts, gelangte auf den unbefestigten Seitenstreifen und rutschte dann in den Graben.

Das entgegenkommende Fahrzeug, ein kleiner dunkler Pkw (weiteres unbekannt), flüchtete auf der L 70 in Richtung Nohn, ohne sich um den von ihm verursachten Unfall zu kümmern. An dem verunfallten Pkw entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Daun, 06592/96260, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell