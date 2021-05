Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung durch Geisterfahrer auf der Autobahn A 60

Prüm (ots)

Am Sonntag, 16.05.2021, gg. 08.45 h, kam es auf der Autobahn A 60 zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Geisterfahrer, welcher die A 60 auf der Richtungsfahrbahn Bitburg Richtung Prüm in gegenläufiger Richtung befuhr. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen. Vermutlich fuhr der Geisterfahrer an der Anschlussstelle Waxweiler von der Autobahn ab oder wendete, um wieder ordnungsgemäß weiterzufahren. Bei dem betreffenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder grauen Geländewagen mit belgischen Kennzeichen gehandelt haben, welcher zumindest einen ordnungsgemäß fahrenden PKW gegenläufig passierte und somit gefährdete.

Verkehrsteilnehmer, welche ebenfalls durch das Fahrzeug gefährdet wurden oder weitere Angaben zum Fahrzeug/Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel.Nr. 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell