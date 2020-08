Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg / Irrel (ots)

Am vergangenen Freitag, den 28. August, wurde in der Zeit zwischen 07:45 und 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz Auf dem Werth in Irrel ein PKW Mercedes-Benz im Frontbereich beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden beim Rückwärtsfahren oder Rangieren eines größeren Fahrzeuges, möglicherweise auch durch einen Anhänger, verursacht. Nach Angaben des Geschädigten befand sich beim Abstellen seines PKW ein älterer Traktor der Marke John Deere mit luxemburgischen Kennzeichen und mit Kippanhänger vor ihm. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-42

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell