Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Lärmbelästigung durch Sportwagenfahrer

Wittlich (ots)

In den vergangenen Tagen wurde die Polizei Wittlich von besorgten Bürger*innen mehrfach darüber informiert, dass mehrere hochmotorisierte Sportwagen unnötig im Stadtgebiet umherfahren und hierbei erheblichen Lärm verursachen würden. Tatsächlich konnten am gestrigen Donnerstag zwei solcher Pkw in der Innenstadt festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurden zulassungsrechtliche Verstöße festgestellt, die Strafverfahren zu Folge haben werden. Den Fahrern wurde die Sicherstellung der Fahrzeuge angedroht. Wegen der eingeleiteten Strafverfahren erwarten die Fahrer empfindliche Geldstrafen.

