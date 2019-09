Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wittlich

Wittlich (ots)

Am Samstag, dem 21.09.2019 wurde in der Zeit von 12.45 bis 13.30 Uhr ein schwarzer Golf von einem unbekannten, hellen Fahrzeug auf dem Parkplatz der Firma Bungert beschädigt. Der Golf stand etwa mittig in der dritten Parkreihe vom Zaun zur Straße nach Lüxem. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Wittlich Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Mitteilungen bitte an die Polizei in Wittlich Tel.: 06571/9260

