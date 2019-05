Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW zerkratzt

Speicher (ots)

In der sogenannten Hexennacht vom 30. April auf den 1. Mai wurde in der Straße Flockenberg in Höhe der Haus-Nr. 5 ein parkender blauer Ford Focus auf der Beifahrerseite zerkratzt. In der gleichen Nacht wurden im Bereich Flockenberg ein Ford Ranger, ein Opel Corsa und ein Opel Astra von Unbekannten ebenfalls zerkratzt. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

