Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Büroräumlichkeiten

Ludwigshafen-Süd (ots)

In der Nacht von Freitag, den 08.11.2024, auf Samstag, den 09.11.2024, kam es durch bisher unbekannte Täter zu einem Einbruchsdiebstahl in Büroräumlichkeiten in der Bayernstraße in Ludwigshafen am Rhein. Es werden derzeit Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zur Tat machen können.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell