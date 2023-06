POL-PPRP: (Ludwigshafen) Auto aufgebrochen und Dokumente gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (25.06.2023), zwischen 02:00 und 03:30 Uhr, entzündeten in der Hauptstraße (Ecke Hilgundstraße) Unbekannte eine vor einem Mehrparteienhaus auf der Straße abgelegte Matratze. Das Feuer ließ das Schaufenster eines im Erdgeschoss befindlichen Geschäftes bersten und verursachte Rußschäden an der Hausfassade, griff jedoch nicht auf das Gebäude über, weshalb keine Personen ...

mehr