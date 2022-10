POL-PPRP: Mit Ampel kollidiert - drei Verletzte

Ludwigshafen (ots) - Ein 35-Jähriger brach in der Nacht von Mittwoch (12.10.2022) auf Donnerstag (13.10.2022) in ein Restaurant im Bereich In den Neugärten ein und entwendete Lebensmittel, u.a. Käse, Schinken und Wein. Am 13.10.2022 erschien der 35-Jährige, augenscheinlich alkoholisiert, auf einer Polizeidienststelle und stellte sich. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf circa 240 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr