POL-PPRP: Dach beschädigt - Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

In dem Zeitraum vom 13.01. bis 14.01.2022 wurde das Dach eines Anwesens im Bereich Am Schießgraben beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrzeug mit einer entsprechenden Höhe beim Rangieren das Dach beschädigte. Durch den Unfall entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

