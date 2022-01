Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bohrhämmer aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 11.01.2022, gegen 17:00 Uhr und dem 12.01.2022, gegen 06:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Fenster auf der Beifahrerseite eines Peugeot Transporters ein, der am Fahrbahnrand in der Hoheloogstraße geparkt war. Sie stahlen drei Bohrhämmer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

