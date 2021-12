Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ledergeldbeutel aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 27.12.2021, zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben der Fahrer- sowie der Beifahrerseite eines am Straßenrand in der Saarlauterer Straße geparkten Transporters ein. Sie stahlen den auf dem Beifahrersitz liegenden Ledergeldbeutel, in dem sich neben verschiedenen Ausweisen und Geldkarten auch mehrere hundert Euro befanden.

Die Polizei rät eindringlich, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

