Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufgefahren und abgehauen

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Donnerstag (16.12.2021), um 7.45 Uhr, auf eine 37-Jährige auf und flüchtete anschließend. Die 37-Jährige fuhr mit ihrem PKW vor dem Unfallverursacher in der Sternstraße Höhe Bastenhornweg, als es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

