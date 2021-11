Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 1. Nachtrag zu Brand mit tödlich verletzter Person in Frankenthal

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5078438

Die Brandörtlichkeit in Frankenthal wurde am 25.11.2021 von einem Sachverständigen zusammen mit Brandermittlern der Kriminalpolizei begutachtet. Ein technischer Defekt konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden. Hinweise auf ein Einwirken Dritter oder ein vorsätzliches in Brand setzen, haben sich bisher nicht ergeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte auch ein unsachgemäßer Umgang mit Feuer ursächlich für den Brand gewesen sein. Bei der Obduktion des 63-jährigen Verstorbenen konnte dessen Identität zweifelsfrei bestätigt werden. Todesursächlich war eine Rauchgasintoxikation.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell