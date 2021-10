Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schmuck bei offener Haustür entwendet

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen, 12.10.2021, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Einbruch in Ludwigshafen-Mundenheim. Weder die Haustür noch die Wohnungstür waren geschlossen, so dass sich die Einbrecherin oder der Einbrecher leicht Zugang verschaffen konnte. Entwendet wurden mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert.

