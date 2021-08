Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidium Ludwigshafen - Wohnhausbrand in Frankenthal -

Frankenthal-Studernheim (ots)

In den Morgenstunden des 01.08.2021 kam es in Frankenthal, Ruchheimer Straße zu einem Wohnhausbrand (Reiheneckhaus und angrenzendes Reihenhaus). Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Das Reiheneckhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Nachbargebäude ist weiterhin bewohnbar. Zu einem Personenschaden ist es hierbei nicht gekommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200.000 EUR. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell