Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruchdiebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 25.03.2021 auf Freitag, den 26.03.2021 schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Transporters ein, welcher in der Denisstraße in Ludwigshafen geparkt stand. Aus dem Fahrzeug wurde ein Scan-Gerät entwendet, welches bei der Zustellung von Pakten genutzt wird. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell